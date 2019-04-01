Бутько дал совет, как игрокам реализовать себя в волейболе

Связующий казанского «Зенита» и сборной России Александр Бутько дал совет по поводу того, как реализовать себя в волейболе.

«Многие пишут в соцсетях. Говорю — верить в себя и получать удовольствие. Кайфовать от игры каждый день, чтобы потом вспоминать это время как одно из самых ярких в жизни. Если есть физические данные для волейбола, талант и большое желание тренироваться — тренеры должны заметить», — цитирует Бутько пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Напомним, четвертьфинальная серия чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги началась в Казани. Местный «Зенит» в трёх партиях уверенно обыграл уфимский «Урал» со счётом 3:0 (25:16, 25:20, 25:19). «Зенит» повёл в серии до двух побед со счётом 1-0. Второй матч серии состоится 14 апреля на площадке «Урала».