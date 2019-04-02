Березин: игры на выживание всегда суровые. К таким и готовимся

Директор нижневартовской «Югры-Самотлор» Алексей Березин оценил работу главного тренера Валерия Пясковского и рассказал о настрое команды на плей-аут. На предварительном этапе Суперлиги «Югра-Самотлор» заняла 13-е место.



«Перед Валерием Владимировичем я бы снял шляпу. В знак уважения, что он взвалил на себя тяжёлую ношу в сезон, который назову экспериментальным. Мне как руководителю клуба хотелось бы, чтобы командой руководил молодой тренер, душой и сердцем принявший традиции нашего клуба и который живёт с семьёй в Нижневартовске. Надеюсь, что сотрудничество с ним будет долгосрочным. Мы лишены возможности приглашать опытных российских и зарубежных наставников. Нам нужен свой, который поведёт команду дальше.



Настрой на плей-аут был бы более оптимистичный, если бы мы выиграли заключительный матч регулярного чемпионата в Ярославле. После победы над «Факелом» жили надеждами закрепить успех, увеличить отрыв от «Ярославича» и приблизиться к командам, которые выше в таблице. Сейчас наше преимущество над ярославцами условное, и о нём лучше не думать. Никаких иллюзий не питаем. Игры на выживание всегда суровые. К таким и готовимся. Благо, на сегодняшний день все волейболисты вернулись в строй.



Волков бояться – в Суперлиге не играть! Странные результаты и неожиданности на финише чемпионата исключать нельзя. Наша первоочередная цель – не оказаться на 14-м месте. Мы должны бороться в каждом матче и пытаться победить соперника, который в данный момент играет против нас», — цитирует Березина «Местное время».

Березин: в первых турах нас воспринимали как случайную слабейшую команду