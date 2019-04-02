Микискова: видя игроков постарше, думала: «Боже, им 30 лет. Какие же они старые»

Чешская диагональная казанского «Динамо» Соня Микискова рассказала, как началась её профессиональная карьера.

«Мне было 17 лет, когда я сыграла за основной состав «Кралово Поле». В середине сезона кто-то получил травму, и меня подтянули к главной команде. Я стала много играть, и в том году мы стали чемпионами. И в день финального матча мне исполнилось 18 лет. Для меня это был невероятный момент. Я его никогда не забуду. Я в финале, мы победили, мой день рождения. Потрясающие эмоции!



И поэтому я прекрасно понимаю, что сейчас чувствуют Татьяна Кадочкина, Анна Котикова. Когда мне было 17, я заходила в раздевалку, где сидели игроки постарше, и думала: «Боже, им 30 лет. Какие же они старые». Я спросила у них, думают ли они так же обо мне, и они ответили, что конечно же нет. А я им ответила: «Так, не врите мне. Я сама через это прошла».



В плей-офф цена ошибки возрастает – это правда, но когда ты молод, нельзя бояться ошибок. Молодёжь в команде не для этого. Она нужна нам для эмоций, для мощи. А ветераны пускай осторожничают», — цитирует Микискову официальный сайт «Динамо».