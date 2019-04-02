Источник: венгр Падар пополнит состав «Факела»

23-летний нападающий Кристиан Падар продолжит карьеру в новоуренгойском «Факеле», сообщает Hankook Ilbo со ссылкой на руководство южнокорейского клуба «Хендай Кэпитал Скайуокерс», за который выступает венгр.

Условия контракта не разглашаются. Ожидается, что Кристиан покинет Южную Корею 8 августа после церемонии вручения наград лучшим игрокам сезона.

Ранее Падар выступал за венгерские клубы «Дунайварош» (2011/12) и «Кечкемет» (2012-2014), бельгийский «Нолико» (2014-2016), южнокорейский «Вибе» (2016/17) и китайский «Шанхай» (2017/18).

На предварительном этапе Суперлиги «Факел» занял четвёртое место. В 26 матчах подопечные Камилло Плачи одержали 19 побед. В четвертьфинале плей-офф «Факел» сыграет с белгородским «Белогорьем».