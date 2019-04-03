Архитектор — о проекте арены «Белогорья»: Шипулин до конца менял, улучшал

Максим Хромов, главный архитектор проекта многофункциональной спортивной арены в Белгороде, которая станет домашней ареной «Белогорья», рассказал, почему строительство не началось ранее.

«В 2017 году мы не смогли вовремя защитить документацию. В 2018 году взялись с новыми силами и справились. Сам проект – очень сложный, более 100 томов проектной документации. Объект объёмный, и не каждый день мы такие проектируем. В Главгосэкспертизе редко какой проект с первого раза получает положительное заключение», — цитирует Хромова «Бел.ру».

Архитектор также рассказал о сотрудничестве с президентом клуба Геннадием Шипулиным.

«Я думаю, если бы сейчас можно было что-то менять, он бы предложил ещё что-нибудь увеличить. Работать с Геннадием Яковлевичем было очень интересно, хотя и сложно. Некоторые решения не согласовывались, он до самого конца менял, улучшал: «давайте добавим ещё зал», «давайте на арене разместим команды». Он – инициатор этой стройки и действительно заинтересован в наилучшем качестве. Я вижу, что можно ещё добавить и усовершенствовать. Это можно будет сделать при реализации проекта. Так что работы ещё будет достаточно. Пока будет стройка, работать будут все, в том числе и проектировщики», — сказал Хромов.

Ожидается, что строительство будет завершено к лету 2021 года.