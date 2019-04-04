Красильников: в Китае будем стараться во что бы то ни стало попасть на подиум

Российские «пляжники» Олег Стояновский и Вячеслав Красильников рассказали о сборе в Гандии (Испания) перед этапом Мирового тура в Китае категории «4 звезды», который пройдёт 24-28 апреля.



«Гандия – это прибрежный городок с большим пляжем, и здесь очень хорошие условия для тренировок. Мы проведём спарринг-сборы с командами из Германии, Норвегии, Польши, Чехии и других стран. Будем много играть, а затем, после небольшой паузы, полетим в Китай на этап Мирового тура. Настрой у нас боевой — хотим как минимум выступить лучше, чем в Катаре, и, безусловно, будем стремиться к победе на турнире», — цитирует Стояновского официальный сайт «Факела».



«Мы с Олегом будем продолжать работать над взаимодействием, сыгрываться и находить что-то новое в тактических элементах. В Китае будем стараться во что бы то ни стало попасть на подиум. В общем, игра покажет», — сказал Красильников.

На прошедшем этапе Мирового тура в Дохе (Катар) Стояновский и Красильников дошли до 1/8 финала.