Алекно: победа в матче с «дрим-тим» дорогого стоит

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с итальянской «Перуджей» со счётом 3:2 (25:22, 24:26, 27:25, 20:25, 15:13).

«Сама атмосфера — приятно играть. В этом зале тяжело в „пол-листа“ работать. Что одной, что другой команде.

Кони стоят с одной и другой стороны — какая защита? Победа в матче с «дрим-тим» дорогого стоит. Вообще, вся команда выдержала, все молодцы. Но победа с таким счётом ничего не значит. Даже шагом не назовёшь», — сказал Алекно в интервью каналу казанского «Зенита».

Ответная игра пройдёт в столице Татарстана 10 апреля. Финал пройдёт в Берлине 18 мая.

Казанский «Зенит» является действующим победителем Лиги чемпионов.