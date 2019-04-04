Нгапет: «Перуджа» очень сильна. Она может приехать в Казань и выиграть 3:0

Французский волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет прокомментировал победу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с итальянской «Перуджей» со счётом 3:2 (25:22, 24:26, 27:25, 20:25, 15:13).

«Мы играем в волейбол именно ради таких матчей! Тебе не нужна дополнительная мотивация, определённые слова от тренера или видеоанализ. Вы видели этот зал. Мне очень нравится играть в Италии именно из-за такой атмосферы. Фанаты здесь по-хорошему сумасшедшие, но сегодня они придерживались принципов честной игры. Уже после матча они подошли ко мне и поблагодарили за игру. Это был замечательный день.

Выиграть можно, только если ты веришь в себя, в свою подачу и свою команду и играешь как команда. Это нам удалось. В нашей команде много опытных игроков, вроде Вербова, Михайлова. Да, мы упустили преимущество в 6 очков, но никто не занервничал. Именно благодаря этому мы выиграли третий сет. Это было очень важно. В четвёртом сете мы, к сожалению, потеряли концентрацию и агрессию в нашей игре, поэтому и проиграли партию.

Пока что это была самая важная игра в сезоне. Играли две сильные команды, и я рад, что нам удалось достичь необходимого результата. Но мы понимаем. что «Перуджа» очень сильна. Они могут приехать в Казань и выиграть 3:0. Самый важный матч состоится через неделю", — сказал Нгапет в интервью каналу «Зенита» в YouTube.

Ответная игра состоится в Казани 10 апреля.