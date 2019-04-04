Ивович: в игре с питерским «Зенитом» доходили до 20 очков, потом что-то ломалось

Доигровщик новосибирского «Локомотива» Марко Ивович оценил выступление команды на предварительном этапе Суперлиги. Подопечные Пламена Константинова заняли шестое место.

«Лично я таким результатом не доволен. Должны были выступить лучше. Мы хорошо начали сезон. Первые шесть туров отыграли солидно. Но потом, когда пошли матчи с командами, которые относили к фаворитам, у нас не всё получилось. Уже ничего не изменить. Шестые так шестые. Сейчас у нас есть возможность всё исправить», — цитирует Ивовича официальный сайт клуба.

В первом матче четвертьфинала плей-офф «Локомотив» проиграл санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 1:3 (28:26, 20:25, 24:26, 22:25).

«Здесь были проблемы с тем, что мы не всегда были командой. Не хватило веры в свои силы, не было столько желания, как у Питера. В первой партии мы показали, что можем здорово играть, сумели взять сет, уступая семь очков. Но в трёх следующих партиях мы почему-то нормально действовали только до концовки. До того момента, когда набирали 20 очков. А потом… что-то у нас ломалось. Может, стресс сказался. Или ещё почему-то… Вообще, эта игра — отражение всего нашего сезона. Можем сыграть классно, а можем и плохо. Но у нас есть домашний матч, который нужно обязательно выигрывать. А потом и в гостях. Мы должны показать, что можем побеждать в трудной ситуации.

Наверное, что-то нужно изменить тактически, технически… Тренерский штаб это решит. Но мы сможем добиться успеха, если поверим в себя. Если будем действовать с огромным желанием. В таких матчах ни один мяч не даётся легко. И только если мы сможем показать себя как команда и при этом каждый сыграет на максимуме своих возможностей – тогда добьёмся успеха.

О неудачах нужно забыть. Они уже история. Необходимо смотреть вперёд. И на каждой тренировке показывать свой максимум. Работать, работать… И не вспоминать о неудачах. Только так можно переломить ситуацию. И ещё мы очень надеемся на помощь болельщиков. Да, понимаю, что они недовольны нашими результатами, игрой… Но они должны знать, что мы недовольны этим ещё больше. Волейбол – наша единственная работа. Наша жизнь. И мы хотим, чтобы всё было хорошо. Чтобы был успех. Но добиться его мы сможем только вместе с нашими болельщиками. При их поддержке. Победим, если будем вместе – как одно целое», — сказал Ивович.