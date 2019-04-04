Кристиан Падар: контракт с «Факелом» пока не подписан

Венгерский волейболист Кристиан Падар, выступающий в Южной Корее за клуб «Хендай Кэпитал Скайуокерс», прокомментировал информацию, что подпишет контракт с новоуренгойским «Факелом».



«Еще не знаю, где буду играть в следующем сезоне. Контракт с российским клубом еще не подписан, они не выходят на связь. Возможно, буду играть в другой азиатской лиге. Обсудим с моим агентом, решим в течение пары недель», — цитирует Падара Naver Sports.



Кристиан Падар — диагональный, которого можно использовать в доигровке. Ранее он выступал за венгерские клубы «Дунайварош» (2011/12) и «Кечкемет» (2012-2014), бельгийский «Нолико» (2014-2016), южнокорейский «Вибе» (2016/17) и китайский «Шанхай» (2017/18).



На предварительном этапе Суперлиги «Факел» занял четвёртое место. В 26 матчах подопечные Камилло Плачи одержали 19 побед. В четвертьфинале плей-офф «Факел» сыграет с белгородским «Белогорьем».