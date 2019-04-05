Стали известны соперники мужской и женской сборных России на Универсиаде-2019

Состоялась жеребьёвка волейбольного турнира летней Универсиады, которая пройдёт в Неаполе (Италия), сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Соревнования пройдут с 3 по 14 июля.

На предварительном этапе у мужчин выступят 20 команд, у женщин – 16. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.



Мужчины

Группа А: Украина, Чехия, Китайский Тайбэй, Чили, Гонконг.

Группа В: Россия, США, Китай, Южная Корея, Португалия.

Группа С: Бразилия, Франция, Польша, Канада, Иран.

Группа D: Италия, Аргентина, Япония, Мексика, Швейцария.



Женщины

Группа А: Россия, Таиланд, Канада, Мексика.

Группа В: Бразилия, Германия, Украина, Китай.

Группа С: Аргентина, Венгрия, Чехия, Тайвань.

Группа D: США, Италия, Япония, Швейцария.