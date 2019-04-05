Бавыкина: мой кумир — Ларсон. Она круто принимает, у меня пока так не получается

Доигровщица казанского «Динамо» Анастасия Бавыкина ответила на ряд вопросов болельщиков в рубрике «Динамо» отвечает" на клубном канале в YouTube.

У волейболистки спросили: «Если бы какой-то день повторялся снова и снова, что бы это был за день и что бы вы сделали за это время?». Анастасия ответила: «Я бы обыгрывала московское „Динамо“ каждый день».

«Мой кумир — Джордан Ларсон, потому что она очень круто принимает. У меня пока так не получается. Я часто стараюсь смотреть, что и как она делает.

Какая у меня мечта? Не буду отвечать на этот вопрос так, как отвечают многие: «Попасть на Олимпийские игры и выиграть их». Сейчас моя мечта, чтобы казанское «Динамо» стало чемпионом России, чтобы команда и я сыграли хорошо. До этой мечты, можно сказать, рукой подать. Хочется её осуществить", — сказала Бавыкина.