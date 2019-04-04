Дорошина: не могу сказать, что краснодарское «Динамо» слабее казанского

Бывшая связующая краснодарского «Динамо» Ольга Дорошина поделилась ожиданиями от второго матча команды Константина Ушакова с казанским «Динамо» в четвертьфинале плей-офф российской Суперлиги. Встреча состоится в Краснодаре 6 апреля.

В первой игре казанская команда победила со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:20).

«В субботу нашу команду ждёт сверхответственный поединок с Казанью. Несмотря на проигрыш в первом матче, не могу сказать, что «Динамо» (Краснодар) слабее соперника. По уровню мастерства краснодарские волейболистки ничуть не уступают казанским. Я верю в нашу команду и верю, что мы можем продлить четвертьфинальную серию.



Как профессиональная спортсменка, я твёрдо убеждена: любая игра проиграна только с финальным свистком судьи. Ведь ни одна команда не выходит на матч, чтобы проиграть! Находясь на площадке, именно ты можешь всё изменить, пока не прозвучал финальный свисток. И нашим волейболисткам, каждой из них, это по силам!



В субботнем матче может произойти всё что угодно. Невероятная и шумная поддержка болельщиков, фактор домашней арены, наша безграничная вера в игроков и в тренеров – надеюсь, всё это поможет поймать кураж команде и сыграть именно так, как мы от неё ждём. И только после финального свистка мы будем рассуждать о шансах «Динамо» (Краснодар) в плей-офф чемпионата России», — цитирует Дорошину официальный сайт краснодарского клуба.