Саммельвуо: «Кузбасс» готов к плей-офф технически, тактически и психологически

Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммельвуо поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча плей-офф российской волейбольной Суперлиги сезона-2018/19 с московским «Динамо». Встреча пройдёт сегодня, 6 апреля.

«То, что мы стали вторыми по итогам регулярного чемпионата, очень хорошо и показывает, что мы стабильно играли. Эту уверенность и стабильность, которая была в регулярном чемпионате, мы хотим показать в плей-офф. «Динамо» обязательно будет играть в свой лучший волейбол. Все прекрасно понимают, что будет сложно, будет тяжело. Главное, чтобы у нас было хорошее ощущение перед игрой. Что касается подготовки, которую мы провели, – хорошо поработали физически, больше, чем последний месяц, это было очень важно. Технически, тактически, психологически и как команда мы будем готовы», – приводит слова Саммельвуо официальный сайт «Кузбасса».