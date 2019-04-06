Московское и казанское «Динамо» вышли в полуфинал волейбольной Суперлиги

Матчами в Санкт-Петербурге и Краснодаре завершились четвертьфинальные серии в чемпионате России по волейболу среди женских команд Суперлиги.

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Ленинградку» со счётом 3:0 (25:19, 28:26, 25:18). Казанское «Динамо» в гостевой встрече оказалось сильнее одноклубниц из Краснодара – 3:0 (25:22, 25:23, 25:23).

Таким образом, все четвертьфинальные серии завершились в двух матчах. В полуфинал вышли московское и казанское «Динамо», калининградский «Локомотив» и «Уралочка-НТМК».

За выход в финал московские волейболистки сыграют с «Уралочкой», «Локомотив» встретится с казанскими бело-голубыми. Первые встречи полуфинальных серий до двух побед – 13 апреля в Москве и Калининграде.



Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Четвертьфинал. Вторые матчи

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва) – 0:3 (19:25, 26:28, 16:25).

Счёт в серии – 0-2.

«Динамо» (Краснодар) – «Динамо» (Казань) – 0:3 (22:25, 23:25, 23:25).

Счёт в серии – 0-2.