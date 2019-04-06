Маричев: считаю, что «Енисею» в концовке просто не повезло

Главный тренер «Енисея» Юрий Маричев подвёл итоги четвертьфинальной серии чемпионата России по волейболу с калининградским «Локомотивом», которая завершилась поражением хозяев в Красноярске со счётом 1:3 (0-2 в серии).

«В двух первых партиях я не знаю почему, но чувствовалась какая-то скованность в действиях игроков. Возможно, волнение и ответственность, что играем перед своими болельщиками. И только ближе к концу второй партии смогли немного расслабиться, заиграть в свою игру в третьей партии, и стало всё получаться. Ну а четвёртая партия решалась в концовке. Здесь, конечно, нам немножко не повезло в доигровке, когда мы могли сравнять счёт. Тогда у нас было бы больше шансов победить. Но это спорт. Нам в концовке просто, считаю, не повезло. Могли бы выиграть четвёртый сет и перевести игру в пятую партию. То есть, по сути, мы начали играть только в третьей партии», — приводит слова Маричева пресс-служба «Енисея».