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Грозер стал самым результативным игроком первых четвертьфинальных матчей ЧР

Грозер стал самым результативным игроком первых четвертьфинальных матчей ЧР
Волейбол / Суперлига мужчины

Подведены статистические итоги первых четвертьфинальных матчей чемпиона России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Самым результативным игроком стал Георг Грозер из санкт-петербургского «Зенита», обыгравшего на своей площадке новосибирский «Локомотив» со счётом 3:1. Грозер принёс своей команде 36 очков.

По 5 результативных блоков поставили Алексей Сафонов из санкт-петербургского «Зенита» и Инал Тавасиев из «Кузбасса». 5 эйсов подал Дик Коой из московского «Динамо», уступившего «Кузбассу» (1:3).

Ответные четвертьфинальные матчи мужской Суперлиги пройдут 14 апреля.

Лучшие по личной статистике в первых матчах четвертьфинала
Бомбардиры

36 – Георг Грозер («Зенит», Санкт-Петербург)
28 – Марко Ивович («Локомотив»)
28 – Виктор Полетаев («Кузбасс»)
26 – Джон-Гордон Перрин (Белогорье)
25 – Артур Удрис («Факел»)
22 – Дмитрий Волков («Факел»)

Блок

5 – Алексей Сафонов («Зенит», Санкт-Петербург)
5 – Инал Тавасиев («Кузбасс»)
4 – Виктор Полетаев («Кузбасс»)
4 – Артём Смоляр («Локомотив»)

Подача

5 – Дик Коой («Динамо»)
3 – Дмитрий Волков («Факел»).

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