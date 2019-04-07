Грозер стал самым результативным игроком первых четвертьфинальных матчей ЧР

Подведены статистические итоги первых четвертьфинальных матчей чемпиона России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Самым результативным игроком стал Георг Грозер из санкт-петербургского «Зенита», обыгравшего на своей площадке новосибирский «Локомотив» со счётом 3:1. Грозер принёс своей команде 36 очков.
По 5 результативных блоков поставили Алексей Сафонов из санкт-петербургского «Зенита» и Инал Тавасиев из «Кузбасса». 5 эйсов подал Дик Коой из московского «Динамо», уступившего «Кузбассу» (1:3).
Ответные четвертьфинальные матчи мужской Суперлиги пройдут 14 апреля.
Лучшие по личной статистике в первых матчах четвертьфинала
Бомбардиры
36 – Георг Грозер («Зенит», Санкт-Петербург)
28 – Марко Ивович («Локомотив»)
28 – Виктор Полетаев («Кузбасс»)
26 – Джон-Гордон Перрин (Белогорье)
25 – Артур Удрис («Факел»)
22 – Дмитрий Волков («Факел»)
Блок
5 – Алексей Сафонов («Зенит», Санкт-Петербург)
5 – Инал Тавасиев («Кузбасс»)
4 – Виктор Полетаев («Кузбасс»)
4 – Артём Смоляр («Локомотив»)
Подача
5 – Дик Коой («Динамо»)
3 – Дмитрий Волков («Факел»).