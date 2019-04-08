Кашин: в составе московского «Динамо» есть гениальный игрок

Главный тренер санкт-петербургской «Ленинградки» Александр Кашин и волейболистка команды Софья Кузнецова прокомментировали поражение во втором матче четвертьфинала плей-офф Суперлиги с московским «Динамо» со счётом 0:3 (19:25, 26:28, 16:25). Действующий чемпион России выиграл серию 2-0.

«Была ли возможность взять вторую партию? Однозначно. Я могу сказать больше — была возможность взять не только вторую партию. Хочется отметить одного игрока. Если бы в этом составе без Гончаровой мы играли года два назад, то «Динамо» было бы очень непросто. Но я хочу отметить гениального игрока на той стороне — так, как пасует Огненович, уже давно никто не пасует. Она разбрасывала, обманывала, выводила на одиночный блок, а то и вовсе без блока. Действительно звезда мирового волейбола», — цитирует Кашина официальный сайт клуба.

«Хоть это была и тренировочная игра, но мы были заряжены на матч. Боролись до последнего мяча. При выигрыше получали положительные эмоции», — сказала Кузнецова.