Никитичева: у девчонок из «Ленинградки» мало страсти

Почётный мастер спорта СССР Елизавета Никитичева оценила игру санкт-петербургской «Ленинградки» во втором матче четвертьфинала плей-офф российской Суперлиги с московским «Динамо». Подопечные Александра Кашина потерпели поражение со счётом 0:3 (19:25, 26:28, 16:25). Действующий чемпион России выиграл серию 2-0.



«Мне кажется, у девчонок мало страсти. Но нельзя проводить параллели с нашей игрой. У игроков разные возможности — мы были подвижнее и мобильнее, а сейчас волейбол силовой. Это ведь разные тренировочные процессы. Но я вижу, что девчоночки просыпаются, и скоро они будут играть!» — приводит слова Никитичевой официальный сайт «Ленинградки».

На предварительном этапе Суперлиги «Ленинградка» заняла восьмое место.