Щербань: результат есть, проходим дальше — всё здорово

Волейболистка московского «Динамо» Яна Щербань прокомментировала победу во втором матче четвертьфинала плей-офф российской Суперлиги с санкт-петербургской «Ленинградкой» со счётом 3:0 (25:19, 28:26, 25:16). Действующий чемпион страны выиграл серию 2-0.

«Мы дали отдохнуть Наташе Гончаровой, нашему лидеру. Игру начинала молоденькая девочка Аня Лазарева. Чуть притирались. Да, были глупые ошибки, но потом собрались и почувствовали свой ритм. В целом справились. Результат есть, проходим дальше — всё здорово», — приводит слова Щербань официальный сайт «Ленинградки».

В полуфинал плей-офф Суперлиги также вышли казанское «Динамо», калининградский «Локомотив» и «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).

За выход в финал московские волейболистки сыграют с «Уралочкой», «Локомотив» встретится с казанским «Динамо».