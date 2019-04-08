Кобзарь: после 1-го сета игроки «Динамо» не смогли справиться с нашей подачей

Волейболист кемеровского «Кузбасса» Игорь Кобзарь и игрок московского «Динамо» Алексей Кабешов поделились впечатлениями от первого матча их команд в четвертьфинале плей-офф Суперлиги. «Кузбасс» одержал победу со счётом 3:1 (18:25, 26:24, 30:28, 25:18).



«Начало игры получилось равным, но они выдержали наш натиск, а потом «расшатали» нас своей подачей. За счёт подачи и приёма проиграли эту партию. А дальше, наоборот, они не смогли справиться с нашей подачей, и сразу стало легче играть и на блоке, и в защите, и в атаке. Да, пока мы выиграли только один бой, и теперь нужно двигаться дальше. Конечно, в своём зале играть хорошо. Наши болельщики, можно сказать, как близкие люди — не важно, как ты играешь, они всегда за тебя и всегда поддержат», — цитирует Кобзаря официальный сайт «Кузбасса».



«В этом матче был хороший волейбол, у «Кузбасса» была хорошая поддержка, я думаю, за счёт этого они после первой партии собрались и начали показывать свой волейбол, который они умеют. Будем ждать ответной встречи в Москве через неделю», — сказал Кабешов.

Вторая игра пройдёт 14 апреля в Москве.