Коркмаз: «Википедия» меня «омолодила» на три года

Призёр Олимпийских игр 2000 года Инесса Коркмаз, вошедшая в тренерский штаб «Протона-Саратов», прокомментировала информацию из «Википедии» о том, что она выступала в аренде в японских клубах.

«Эта информация ложная. Меня этот ресурс «омолодил» на три года и много других ошибок. В аренду из «Уралочки» я первый раз уехала осенью 1992-го, в чешский «Кралово Поле» из Брно. Провела там два сезона. Мы дважды становились призёрами — сначала бронза, потом серебро. Один сезон со мной в Брно Юля Тимонова играла. Потом — испанская «Мурсия». Туда уехала вместе с Вадимом Анатольевичем Панковым, нынешним главным тренером сборной России. Он в Мурсии провёл два сезона и первый раз в карьере был главным тренером. Мы — Юлия Бубнова, покойная Марина Никулина-Панкова и я — помогали. Выиграли золото испанской лиги, весной 1995-го в итальянском Бари дошли до финала Кубка европейских чемпионов, где уступили «Уралочке». Осенью того же года, вместе с олимпийской чемпионкой Сеула Ириной Ильченко, отправились в Турцию, играть за «Галатасарай». Её дочь — лидер нынешней «Уралочки» Ксения Парубец. Ксюше тогда был годик, в Стамбул она поехала вместе с нами.



После сезонов в Европе я возвращалась весной в Екатеринбург, успевая сыграть за одну из «Уралочек» в финальном турнире чемпионата России. Ахилл порвала именно так: после аренды в «Азеррейле» приехала к Николаю Васильевичу. Так в 90-х играли за клубы многие девушки из сборной России. Исключением для меня были командировки в Турцию. Там сезон длился долго, и вернуться в «Уралочку» к финалам я попросту не успевала», — сказала Коркмаз в интервью странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Инесса также рассказала, как приняла решение завершить карьеру.

«В 37 лет я родила вторую дочь, Дашу. Стамбул к тому времени стал для меня домом. Муж, дети, родня — всё рядом, всё требует внимания. Быль и важный нюанс: после «Экзачибаши», одного из самых богатых клубов женского волейбола мира, где всё сделано хорошо или очень хорошо, трудно куда-то уезжать. Тебе уже 36 лет, и ты прекрасно понимаешь: уровень будет принципиально иным.



К тому же на родине, реализовав детскую мечту, я поиграла, проведя сезон в «Балаковской АЭС». Вскоре вместе с бывшим игроком сборной Азербайджана и запорожской «Орбиты» Еленой Шабовтой мы создали свою компанию и стали заниматься агентской деятельностью. У нас был очень хороший дуэт. Лена тоже осела в Стамбуле. У неё, как у меня, много энергии и амбиций, но по характеру она иная. Бумаги, документы — это её. Я предпочитала переговоры с игроками, клубами, коллегами. Скаутингом, подбором молодых игроков, их опекой занимались вместе», — сказала Коркмаз.