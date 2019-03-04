Коркмаз: у меня есть опыт участия в матчах на выживание в Турции

Призёр Олимпийских игр 2000 года Инесса Коркмаз прокомментировала своё включение в тренерский штаб «Протона-Саратов».



«Я признательна за возможность работать в родном городе и очень хочу принести команде пользу. У меня есть опыт участие в матчах на выживание в Турции. С «Ешилюртом», где я была менеджером, результат был отрицательным. С «Нилюфером» удалось завершить сезон успешно, хотя в команду, с которой работает женщина, мало кто верил. Надеюсь, что мы с Сергеем Ермишиным найдем решения, которые сделают «Протон-Саратов» сильнее и сохраним для нашего родного региона и болельщиков, которые в Саратове и Балаково потрясающие, место в Суперлиге», — цитирует Коркмз официальный сайт ВФВ.

Саратовская команда в нынешнем розыгрыше Суперлиги проиграла все 19 матчей.

Ермишин: мне бы хотелось, чтобы опыт Инессы Коркмаз принёс пользу «Протону»