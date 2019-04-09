Объявлены даты матчей полуфинала плей-офф женской Суперлиги

Директорат Всероссийской федерации волейбола утвердил результаты игр 1/4 финала плей-офф женской Суперлиги и огласил даты полуфинальных матчей.

Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Плей-офф. Полуфинал

13 апреля. Первые матчи

«Динамо» (Москва) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).

«Локомотив» (Калининград) — «Динамо» (Казань).

17 апреля. Вторые матчи

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо» (Москва).

«Динамо» (Казань) — «Локомотив» (Калининград).

В случае ничейного счёта в серии после двух матчей третья игра пройдёт 20 апреля на поле команды, занявшей более высокое место на предварительном этапе.

В четвертьфинале плей-офф все серии были завершены после двух матчей. Действующим чемпионом России является московское «Динамо».