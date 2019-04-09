Центалович: в плей-аут запасные будут востребованы сильнее, чем в регулярке

Доигровщик «Ярославича» Олег Центалович поделился ожиданиями от плей-аут российской Суперлиги, который стартует сегодня, 9 апреля. На предварительном этапе ярославская команда одержала 2 победы в 26 матчах.



«Честно говоря, в своей уже довольно продолжительной карьере я ни разу не играл в турнирах плей-аут. Как-то вот просто не доводилось. Но у меня в этом сезоне многое впервые. К примеру, я большую часть игр провёл в квадрате для запасных. Не могу сказать, что мне это понравилось – всё-таки привык к тому, что больше играю, а не стою в квадрате. При этом я понимаю, что такой опыт тоже может быть позитивным: запасной должен не просто ждать выхода на площадку, но и быть готовым к тому, чтобы усилить игру своей команды в любой момент. Особенно в преддверии плей-аута, где нам предстоит два волейбольных марафона: пять игр за пять дней. Там запасные, насколько я понимаю, будут востребованы сильнее, чем в регулярном сезоне.

Кстати, подготовились мы здорово: как в смысле физическом, так и в моральном плане. Сначала была серьёзная загрузка в тренажёрном зале, потом больше занимались волейбольными упражнениями. И очень хорошо съездили в Кострому: провели интересный спарринг, сменили обстановку, хорошо пообщались с энтузиастами волейбола в соседнем с нами регионе. В общем, слегка отстранились от не самого удачного регулярного сезона – и готовы начать всё с нуля", — цитирует Центаловича официальный сайт клуба.

В первом туре «Ярославич» сыграет с сургутским «Газпромом-Югра».