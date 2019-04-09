«Газпром-Югра» одолел «Ярославич» в плей-аут, отыгравшись с 0:2 по сетам

Сургутский «Газпром-Югра» в своём стартовом матче в плей-аут российской Суперлиги обыграл «Ярославич» со счётом 3:2 (23:25, 19:25, 25:23, 25:23, 15:13).



Завтра, 10 апреля, «Газпром-Югра» сыграет с красноярским «Енисеем», а «Ярославич» встретится с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).

Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-аут. 1-й тур. Красноярск

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Ярославич» (Ярославль) — 3:2 (23:25, 19:25, 25:23, 25:23, 15:13).



Таблица турнира за 9-14-е места

9. «Газпром-Югра» (Сургут) — 10 побед, 32 очка (27 матчей).

10. «Енисей» (Красноярск) — 9 побед, 30 очков (26 матчей).

11. «Нова» (Новокуйбышевск) — 9 побед, 28 очков (27 матчей).

12. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 8 побед, 24 очка (27 матчей).

13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 4 победы, 11 очков (26 матчей).

14. «Ярославич» (Ярославль) — 2 победы, 8 очков (27 матчей).



Команда, занявшая 14-е место, покинет Суперлигу. Команда, ставшая 13-й, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А».