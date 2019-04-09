«Нова» одолела «Динамо-ЛО» на старте плей-аут мужской Суперлиги

Новокуйбышевская «Нова» в стартовом матче плей-аут российской Суперлиги в Красноярске в пяти сетах обыграла «Динамо-ЛО» — 3:2 (25:23, 17:25, 25:23, 19:25, 15:11). Завтра, 10 апреля, «Нова» сыграет с нижневартовской «Югрой-Самотлор», а «Динамо-ЛО» встретится с «Ярославичем».

Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-аут. 1-й тур. Красноярск

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:2 (25:23, 17:25, 25:23, 19:25, 15:11).

Таблица турнира за 9-14-е места

9. «Газпром-Югра» (Сургут) — 9 побед, 30 очков (26 матчей).

10. «Енисей» (Красноярск) — 9 побед, 30 очков (26 матчей).

11. «Нова» (Новокуйбышевск) — 9 побед, 28 очков (27 матчей).

12. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 8 побед, 24 очка (27 матчей).

13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 4 победы, 11 очков (26 матчей).

14. «Ярославич» (Ярославль) — 2 победы, 7 очков (26 матчей).

Команда, занявшая 14-е место, покинет Суперлигу. Команда, ставшая 13-й, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А».