«Енисей» в трёх сетах проиграл «Югре-Самотлор» в плей-аут мужской Суперлиги

Красноярский «Енисей» на старте плей-аут мужской Суперлиги проиграл нижневартовской «Югре-Самотлор» со счётом 0:3 (24:26, 19:25, 20:25).

Завтра, 10 апреля, «Енисей» сыграет с сургутским «Газпромом-Югра», а «Югра-Самотлор» встретится с новокуйбышевской «Новой».

Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-аут. 1-й тур. Красноярск

«Енисей» (Красноярск) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 0:3 (24:26, 19:25, 20:25).

Таблица турнира за 9-14-е места

9. «Газпром-Югра» (Сургут) — 10 побед, 32 очка (27 матчей).

10. «Енисей» (Красноярск) — 9 побед, 30 очков (27 матчей).

11. «Нова» (Новокуйбышевск) — 9 побед, 28 очков (27 матчей).

12. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 8 побед, 24 очка (27 матчей).

13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 5 побед, 14 очков (27 матчей).

14. «Ярославич» (Ярославль) — 2 победы, 8 очков (27 матчей).



Команда, занявшая 14-е место, покинет Суперлигу. Команда, ставшая 13-й, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А».