«Ярославич» в трёх сетах проиграл «Динамо-ЛО» в плей-аут мужской Суперлиги

«Ярославич» во втором туре плей-аут мужской Суперлиги в Красноярске проиграл «Динамо-ЛО» со счётом 0:3 (21:25, 21:25, 19:25). Ярославская команда замыкает турнирную таблицу, коллектив из Ленинградской области идёт 12-м.

Завтра, 11 апреля, «Ярославич» сыграет с красноярским «Енисеем», а «Динамо-ЛО» встретится с «Югрой-Самотлор» (Нижневартовск).

Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-аут. 2-й тур. Красноярск

«Ярославич» (Ярославль) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 0:3 (21:25, 21:25, 19:25).

Таблица турнира за 9-14-е места

9. «Газпром-Югра» (Сургут) — 10 побед, 32 очка (27 матчей).

10. «Енисей» (Красноярск) — 9 побед, 30 очков (27 матчей).

11. «Нова» (Новокуйбышевск) — 9 побед, 28 очков (27 матчей).

12. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 9 побед, 27 очков (28 матчей).

13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 5 побед, 14 очков (27 матчей).

14. «Ярославич» (Ярославль) — 2 победы, 8 очков (28 матчей).



Команда, занявшая 14-е место, покинет Суперлигу. Команда, ставшая 13-й, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А».