«Ярославич» в трёх сетах проиграл «Динамо-ЛО» в плей-аут мужской Суперлиги

«Ярославич» во втором туре плей-аут мужской Суперлиги в Красноярске проиграл «Динамо-ЛО» со счётом 0:3 (21:25, 21:25, 19:25). Ярославская команда замыкает турнирную таблицу, коллектив из Ленинградской области идёт 12-м.
Завтра, 11 апреля, «Ярославич» сыграет с красноярским «Енисеем», а «Динамо-ЛО» встретится с «Югрой-Самотлор» (Нижневартовск).
Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-аут. 2-й тур. Красноярск
«Ярославич» (Ярославль) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 0:3 (21:25, 21:25, 19:25).
Таблица турнира за 9-14-е места
9. «Газпром-Югра» (Сургут) — 10 побед, 32 очка (27 матчей).
10. «Енисей» (Красноярск) — 9 побед, 30 очков (27 матчей).
11. «Нова» (Новокуйбышевск) — 9 побед, 28 очков (27 матчей).
12. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 9 побед, 27 очков (28 матчей).
13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 5 побед, 14 очков (27 матчей).
14. «Ярославич» (Ярославль) — 2 победы, 8 очков (28 матчей).
Команда, занявшая 14-е место, покинет Суперлигу. Команда, ставшая 13-й, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А».