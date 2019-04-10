Тренер «Динамо-ЛО»: мы могли победить, даже лишившись игрока основного состава

Главный тренер «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) Олег Согрин и капитан команды Игорь Тисевич прокомментировали поражение в матче плей-аут российской Суперлиги с новокуйбышевской «Новой» со счётом 2:3 (23:25, 25:17, 23:25, 25:19, 11:15).



«Травма Колесника? Мы лишились игрока основного состава, при этом имели хорошие возможности победить. Возможно, если бы с Андреем всё было в порядке, в каких-то стыковых розыгрышах нам было легче. Но мы плохо выглядели в центре сетки, плохо подавали, в концовке провалились в одной расстановке на планере Козицына», — цитирует Согрина официальный сайт ВФВ.



«Конечно, нам не хватило Андрея. Ребята, которые вышли – Дима и Макс, – справились со своей задачей, но потерять Андрея в самом начале тяжёлой борьбы, когда впереди много игр, – очень неприятная история. Каждый человек важен, каждый из нас – звено одной цепи. Что не получилось? Подача. Мы очень мало выиграли с подачи. По разбору будет понятно, что было не так. Но на первый взгляд, мы совсем неагрессивно подавали.



Не очень привычно играть в столь раннее время, и я не думаю, что мы перестроились на другой часовой пояс. Но это не оправдание, «Нова» примерно в той же ситуации, что и мы. Они были агрессивнее на подаче, неплохо отпринимали. Нос вешать после этой неудачи никто не собирается – у нас впереди девять игр, будем побеждать, брать очки. Всё будет в порядке!» — сказал Тисевич.

Сегодня, 10 апреля, «Нова» сыграет с нижневартовской «Югрой-Самотлор», а «Динамо-ЛО» встретится с «Ярославичем».

«Нова» одолела «Динамо-ЛО» на старте плей-аут мужской Суперлиги