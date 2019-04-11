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Тренер «Сахалина»: ключевой момент случился при счёте 13:11 в пятом сете

Тренер «Сахалина»: ключевой момент случился при счёте 13:11 в пятом сете
Волейбол / Суперлига женщины

Старший тренер «Сахалина» (Южно-Сахалинск) Олег Ляпугин прокомментировал поражение в матче плей-аут российской Суперлиги с челябинским «Динамо-Метар» со счётом 2:3 (25:18, 25:17, 22:25, 20:25, 16:18).

«Мы играли неплохо, девчонки бились до конца. Первые две партии выиграли легко, потом расслабились. Челябинск, наоборот, усилил приём. Ключевым моментом была пятая партия, при счёте 13:11. Нам нужно было сняться, забить один мяч, но не получилось. Плюс «Метар» очень здорово сыграл в защите», — приводит слова Ляпугина официальный сайт «Сахалина».

Команда, занявшая по итогам плей-аут 12-е место (за исключением «Минчанки»), сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей первое место в Высшей лиге «А».

«Сахалин» уступил «Динамо-Метар» в плей-аут женской Суперлиги
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