«Сахалин» уступил «Динамо-Метар» в плей-аут женской Суперлиги

«Сахалин» в пяти сетах проиграл челябинскому клубу «Динамо-Метар» на старте плей-аут женской Суперлиги со счётом 2:3 (25:18, 25:17, 22:25, 20:25, 16:18).

Завтра, 11 апреля, «Минчанка» сыграет с «Сахалином», а «Протон-Саратов» встретится с «Динамо-Метар».

Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Плей-аут. 1-й тур. Южно-Сахалинск

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 2:3 (25:18, 25:17, 22:25, 20:25, 16:18).

Таблица турнира за 9-12-е места

9. «Минчанка» (Минск) — 8 побед, 24 очка (23 матча).

10. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 7 побед, 22 очка (23 матча).

11. «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3 победы, 7 очков (23 матча).

12. «Протон-Саратов» (Саратов) — 0 побед, 4 очка (23 матча).



Команда, занявшая по итогам плей-аут 12-е место, (за исключением «Минчанки») сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей первое место в Высшей лиге «А».