Горбатков: в третьем сете «Самотлор» был уже надломлен

Главный тренер новокуйбышевской «Новы» Александр Горбатков прокомментировал победу в матче плей-аут российской Суперлиги с нижневартовской «Югрой-Самотлор» со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 25:16).



«Легко ли далась победа? Нет, нисколько не проще было, чем вчера. Первые две партии обычно решают исход, и они нам дались с большим трудом. Мы смогли проявить характер и переломить ход этих партий, поэтому соперник уступил. В третьей партии «Самотлору» нужно было только идти вперёд, но они уже были надломлены после первых партий», — приводит слова Горбаткова официальный сайт клуба.

Сегодня, 11 апреля, «Югра-Самотлор» встретится с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), а «Нова» сыграет с сургутским «Газпромом-Югра».