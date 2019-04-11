Пясковский: в третьей партии «Югра-Самотлор» провалилась

Главный тренер нижневартовской «Югры-Самотлор» Валерий Пясковский прокомментировал поражение в матче плей-аут мужской Суперлиги с новокуйбышевской «Новой» со счётом 0:3 (23:25, 23:25, 16:25).

«Нова» сегодня хорошо сыграла в защите. Хорошие мячи поднимали. Так, в принципе, две партии игра была хорошая. Разрыв составлял всего два очка. В третьей провалились. Будем смотреть, разбираться. Турнир долгий, так что ещё много работы впереди", — приводит слова Пясковского официальный сайт клуба.

Команда, занявшая 14-е место, покинет Суперлигу. Команда, ставшая 13-й, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А».

В турнирной таблице нижневартовская команда занимает 13-ю строчку.