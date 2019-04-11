Шпилёв: игроки «Динамо-ЛО» всё в себе пересмотрели и «перекопали»

Доигровщик «Динамо-ЛО» Максим Шпилёв прокомментировал победу в матче плей-аут Суперлиги с «Ярославичем» со счётом 3:0 (25:21, 25:21, 25:19).



«Являются ли матчи с бывшей командой принципиальными? Да не особо, рядовые матчи. Нужно просто выходить и доказывать, что наша команда сильнее. Хорошо, что всё получилось, не затянули игру. Может быть, мы уже освоились в новом зале, уже несколько тренировок здесь было. В себе после вчерашнего матча всё мы что-то пересмотрели, «перекопали» и провели небольшую работу над ошибками. И, как тренер просил, добавили агрессии на подаче и эмоций.



Доволен ли своей игрой? Да нормально, ничего выдающегося не делал. Но сыграл лучше, чем вчера и, надеюсь, что завтра будет ещё лучше», — цитирует Шпилёва официальный сайт клуба.

Команда, занявшая 14-е место, покинет Суперлигу. Команда, ставшая 13-й, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А».