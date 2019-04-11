Бутько: всех задевало, когда говорили, что «Зенит» без Леона уже не тот

Капитан казанского «Зенита» Александр Бутько прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов. В первом полуфинальном матче подопечные Владимира Алекно победили итальянскую «Перуджу» в пяти сетах. В ответной встрече, которая состоялась вчера, 10 апреля, «Зенит» выиграл 3:1.

В концовке первого сета Бутько подвернул голеностоп.



«Болезненные ощущения по ходу матча были, но ничего страшного. Не та игра, чтобы обращать на это внимание. Сегодня было даже лучше, чем в Италии. Игра была чище. Нервничали в первой партии, допустили много ошибок на подаче. Когда стали меньше ошибаться, игра сразу выровнялась. Конечно, фактор Леона никто не отменял. Он лучший игрок мира. В первой и четвёртой партиях он в одиночку отыгрывал отставания в 4 очка. Этого у него не отнять, он это прекрасно делал и в «Зените».



Так или иначе, всех задевало, когда говорили, что «Зенит» уже не тот без Леона. Ещё раз повторюсь – Лео лучший. Но фактор Леона заставляет тебя подстраиваться под него. Ты понимаешь, что он лучший и тебе нужно держать его в тонусе. Думаю, де Чекко в каких-то моментах было сложно из-за этого. Рад, что выиграли, сделали шаг в финал. Но в той же «Чивитанове» таких как Лео – вся команда. Будем готовиться.



В чём феномен нашей команды? В характере, в философии. Когда новые ребята попадают в команду, в первую очередь их воспитывают быть сильными в любых ситуациях. Характер победителей на первом месте. Психология – это большой процент успеха. По большому счету, многие игроки «Перуджи» индивидуально сильнее, чем мы, но выиграли не они, а команда. Владимир Романыч умеет настраиваться на важные матчи. Когда доходим до решающих игр, получаем наслаждение. Сегодня был праздник, был кайф. Мы работаем именно ради этих игр», – цитирует Бутько «Спорт Бизнес Online».

В финале, который состоится в Берлине 18 мая, «Зенит» сыграет с итальянским клубом «Любе Чивитанова».