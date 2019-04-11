Константинов: нам нужно переломить питерский «Зенит»

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов поделился ожиданиями от второго матча 1/4 финала Суперлиги с «Зенитом» (Санкт-Петербург). В первой встрече подопечные Александра Климкина победили со счётом 3:1 (26:28, 25:20, 26:24, 25:22).

«Те две недели, что прошли после первой игры, помогут, надеюсь, нашим игрокам забыть обидное поражение. Да, именно обидное. Ведь у нас в Санкт-Петербурге были хорошие шансы на успех. Психологическое преимущество сейчас у «Зенита», но нам нужно думать только о том, как самим победить на домашней площадке. Нужно переломить соперников. Ведь питерцы игру легко не отдадут. Они летят в Новосибирск не затем, чтобы уступать. Но если мы победим дома, то в третьем матче шансы будут уже равны. Но об этом говорить пока рано…



Савин из-за травмы пропустил четыре месяца, и в регулярном чемпионате нам его не хватало. В некоторых матчах он мог бы нам сильно помочь. А если бы мы заняли четвёртое место, то получили бы преимущество своей площадки. И расклады были бы уже иными. Но что сейчас об этом говорить?! Будем исходить из того, что получилось. Что касается Савина, то физически он на данный момент готов хорошо и, думаю, в плей-офф нам поможет.

Вот уже второй год перед стартом сезона состав команды серьёзно меняется. И не все игроки сразу могут вписаться в игровую схему. Кому-то нужно больше времени… В этом году мы вынужденно поменяли сразу несколько волейболистов. Так получилось… А команда, коллектив так быстро не создаётся. Вот посмотрите на «Кузбасс». Кемеровчане уже третий сезон играют практически в одном составе. И это их преимущество. Как следствие – хороший результат в регулярном чемпионате. Вот так и надо строить команду – шаг за шагом.



В плей-офф удобных соперников и не бывает. Не хочу недооценивать других, но считаю, что в чемпионате России есть семь команд примерно одинаковых по уровню. И результаты в матчах между ними предсказать сложно. Вот казанский «Зенит» на шаг впереди остальных. И снова потому, что основа команды давно сформирована и стабильна. А изменения если и происходят, то они минимальны и равноценны. Да, в одном матче одолеть казанцев можно – у них тоже бывают не лучшие дни. И при отличной собственной игре шансы в таком случае будут. Но взять у них серию – очень сложно для любой команды. Вот другие семь участников плей-офф примерно равны по силам. Потому если сами сыграем хорошо с Санкт-Петербургом, проявим характер, то шансы на успех будут хорошие!" — цитирует Константинова официальный сайт клуба.

Вторая игра 1/4 финала между «Локомотивом» и санкт-петербургским «Зенитом» состоится в Новосибирске 14 апреля.