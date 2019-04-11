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Андерсон: это «Зенит» позволил Леону стать суперзвездой

Андерсон: это «Зенит» позволил Леону стать суперзвездой
Волейбол / Лига чемпионов

Доигровщик казанского «Зенита» Мэттью Андерсон прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов. В первом полуфинальном матче подопечные Владимира Алекно победили итальянскую «Перуджу» в пяти сетах. В ответной встрече, которая состоялась вчера, 10 апреля, «Зенит» выиграл 3:1.

«В первой партии мы немного нервничали. Если в первом матче мы впервые за долгое время не были фаворитами, то теперь ситуация изменилась, чувствовалось давление трибун. Но со второго сета мы смогли прибавить и начали играть более раскрепощённо.

Леон? Он многое сделал для «Зенита» за предыдущие четыре сезона. Он суперзвезда, но это «Зенит» позволил ему стать суперзвездой. «Зенит» дал ему шанс – он воспользовался им и играл блестяще. Команда всегда на первом месте, но Леон всё равно невероятный игрок.

Когда мы начинали сезон, Нгапет чувствовал давление. Тяжело прийти в «Зенит», потому что от тебя ждут только побед. Ему нужно было понять, каково это — оказаться в такой команде, что нужно делать на площадке. «Зениту» не нужно, чтобы Нгапет был как Леон. «Зениту» нужно, чтобы Нгапет был Нгапетом, потому что мы изменили свою систему игры», – цитирует Андерсона «Спорт Бизнес Online».

В финале, который состоится в Берлине 18 мая, «Зенит» сыграет с итальянским клубом «Любе Чивитанова».

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