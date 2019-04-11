Павлов: основная цель на 2-й матч с питерским «Зенитом» — справиться с Грозером

Капитан новосибирского «Локомотива» Николай Павлов поделился ожиданиями от второго матча 1/4 финала Суперлиги с «Зенитом» (Санкт-Петербург). В первой встрече подопечные Александра Климкина победили со счётом 3:1 (26:28, 25:20, 26:24, 25:22).

«Физическое и эмоциональное состояние у команды хорошее. Мы готовимся к домашней игре, ничего не заканчивается после одной игры плей-офф – всё только впереди! Собираемся приехать ещё раз в Санкт-Петербург.



В первом матче мы допустили больше своих ошибок. Плюс очень хорошую игру показал лидер «Зенита», с которым мы справиться не смогли. Наверное, это и предрешило ход игры. Но мы боролись за каждый мяч и не старались отступать. На домашний матч нашей основной целью является — справиться с Георгом Грозером.



У нас есть собрания, которые проходят от 45 минут до часа, где мы полностью разбираем игру соперника. Ещё раз повторю, что в Санкт-Петербурге ярко сыграл Георг Грозер, но не так уверенно проявили себя доигровщики, а у них они очень хорошего уровня. Им тоже нужно уделить большое внимание, а также первым темпам. Вообще, команда «Зенит» — очень сбалансированная, с хорошим подбором игроков.



Психология сейчас одна. Кто сильней – тот и победит. Если выходить на площадку и думать о чём-то другом, вообще можно тогда не выходить. Мы готовимся играть только на победу, потому что другого варианта у нас просто нет!» — цитирует Павлова официальный сайт клуба.

Вторая игра 1/4 финала между «Локомотивом» и санкт-петербургским «Зенитом» состоится в Новосибирске 14 апреля.