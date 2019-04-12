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Доигровщица «Сахалина» Диброва получила травму колена

Доигровщица «Сахалина» Диброва получила травму колена
Волейбол / Суперлига женщины

Доигровщица «Сахалина» Марина Диброва получила травму колена в матче второго тура плей-аут Суперлиги с белорусской «Минчанкой». В начале первого сета волейболистка неудачно приземлилась после прыжка. Она не смогла самостоятельно покинуть площадку. В ближайшее время Диброва пройдёт обследование.

«Это серьёзная потеря для нашей команды. Диброва — один из ключевых игроков. Будем надеяться, что травма лёгкая и всё обойдётся. Марина — »зажигалка" нашего коллектива. Она задаёт тон как на площадке, так и вне её" — приводит слова старшего тренера «Сахалина» Олега Ляпугина официальный сайт клуба.

«Сахалин» обыграл «Минчанку» со счётом 3:2 (21:25, 25:18, 25:21, 18:25, 15:12). Сегодня, 12 апреля, белорусская команда сыграет с челябинским «Динамо-Метар», а коллектив из Южно-Сахалинска встретится с «Протоном-Саратов».

«Сахалин» одолел «Минчанку» в плей-аут женской Суперлиги
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