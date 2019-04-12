Тренер «Протона»: рад за девчонок, они очень долго шли к этому

Главный тренер «Протона-Саратов» Сергей Юркин прокомментировал победу в матче с челябинским «Динамо-Метар» во втором туре плей-аут женской Суперлиги со счётом 3:2 (25:18, 16:25, 25:14, 10:25, 15:12).



«Победой я доволен. Рад за девчонок, они очень долго шли к этому. В ходе регулярного чемпионата было 4 пятисетовых матча, но не получалось выйти победителем. Мы смогли преодолеть этот барьер, тем более после такой четвёртой партии», — приводит слова Юркина официальный сайт «Сахалина».

Для саратовской команды это первая победа в розыгрыше Суперлиги сезона-2018/19. Сегодня, 12 апреля, «Протон-Саратов» встретится с «Сахалином» (Южно-Сахалинск), а «Динамо-Метар» сыграет с белорусской «Минчанкой».

Команда, занявшая по итогам плей-аут 12-е место, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей первое место в Высшей лиге «А».