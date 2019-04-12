Гончаров: у «Минчанки» проблемы в игровом мышлении

Главный тренер белорусской «Минчанки» Виктор Гончаров прокомментировал поражение в матче плей-аут женской Суперлиги с «Сахалином» (Южно-Сахалинск) со счётом 2:3 (25:21, 18:25, 21:25, 25:18, 12:15).



«Очень тяжёлый матч выдался. У нас есть проблемы в игровом мышлении. Команда не выполнила указания, о которых говорили на собрании. Речь идёт о блоке и в какой-то степени о подаче. Пятая партия всегда лотерея», — приводит слова Гончарова официальный сайт «Сахалина».

Сегодня, 12 апреля, белорусская команда сыграет с челябинским «Динамо-Метар», а коллектив из Южно-Сахалинска встретится с «Протоном-Саратов». Команда, занявшая по итогам плей-аут 12-е место, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей первое место в Высшей лиге «А».