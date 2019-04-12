«Протон-Саратов» одержал вторую победу в нынешнем розыгрыше Суперлиги

«Сахалин» в 3-м туре плей-аут женской Суперлиги на своей площадке проиграл «Протону-Саратов» со счётом 0:3 (19:25, 22:25, 17:25). Это вторая победа саратовской команды в чемпионате России сезона-2018/19.



Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Плей-аут. 3-й тур. Южно-Сахалинск

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Протон-Саратов» (Саратов) — 0:3 (19:25, 22:25, 17:25) .



Таблица турнира за 9-12-е места

9. «Минчанка» (Минск) — 8 побед, 25 очков (25 матчей).

10. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 8 побед, 24 очка (25 матчей).

11. «Динамо-Метар» (Челябинск) — 4 победы, 11 очков (25 матчей).

12. «Протон-Саратов» (Саратов) — 2 победы, 9 очков (25 матчей).



Команда, занявшая по итогам плей-аут 12-е место, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей первое место в Высшей лиге «А». Расписание матчей второго круга плей-аут будет опубликовано позже.

«Минчанка» проиграла «Динамо-Метар» в плей-аут женской Суперлиги