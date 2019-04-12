Пясковский: у «Югры-Самотлор» пропала острота в атаке

Главный тренер нижневартовской «Югры-Самотлор» Валерий Пясковский прокомментировал поражение в матче плей-аут мужской Суперлиги с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) со счётом 0:3 (20:25, 18:25, 23:25).

«Динамовцы очень хорошую подачу подали, и мы не смогли справиться с приёмом, поэтому много очков теряли. Пропала острота в атаке.



В последнем сете соперник уже не так агрессивно подавал, и у нас появилась общая игра. Поэтому и счёт шёл равный», — приводит слова Пясковского официальный сайт нижневартовского клуба.

В турнирной таблице «Югра-Самотлор» занимает 13-е место. Команда, занявшая 14-е место, покинет Суперлигу. Команда, ставшая 13-й, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А».