Кузнецов — о Яковлеве: в Дмитрии Романовиче проснулся Роман Николаевич

Блокирующий «Динамо-ЛО» Леонид Кузнецов поделился впечатлениями от победы в матче плей-аут российской Свуперлиги с нижневартовской «Югрой-Самотлор» со счётом 3:0 (25:20, 25:18, 25:23).

«Защита всегда была моим коньком. Это плей-аут, здесь нет элементов, в которых можно недорабатывать.



Отличная подача в исполнении команды? Сегодня в Дмитрии Романовиче Яковлеве проснулся Роман Николаевич Яковлев. Так что в момент, когда команде это было необходимо, он как диагональный, взял на себя серьёзную нагрузку в атаке и на подаче. Но вообще пока говорить не о чем: задача не выполнена. Эта игра, которую мы показываем уже второй день, должна быть сохранена на две заключительные встречи в субботу и воскресенье», — приводит слова Кузнецова официальный сайт клуба.

13 апреля «Динамо-ЛО» встретится с сургутским «Газпромом-Югра», а «Югра-Самотлор» сыграет с «Ярославичем» (Ярославль).