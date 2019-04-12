Тренер «Сахалина»: хочется извиниться за то, что провалили игру

Старший тренер «Сахалина» (Южно-Сахалинск) Олег Ляпугин прокомментировал поражение в матче плей-аут женской Суперлиги с «Протоном-Саратов» со счётом 0:3 (19:25, 22:25, 17:25).



«Хочется извиниться перед болельщиками за то, что последнюю домашнюю игру сезона мы провалили. Может быть, сказалась усталость, после двух пятисетовых матчей. У нас есть проблемы с кадрами: Диброва выбыла, а Ткачёва не может играть в полную силу. Все играли сами по себе, не было общей идеи», — приводит слова Ляпугина официальный сайт клуба.

В турнирной таблице «Сахалин» занимает 10-е место, «Протон-Саратов» — 12-е. Команда, занявшая по итогам плей-аут 12-е место, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей первое место в Высшей лиге «А».