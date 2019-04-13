Кошелева подтвердила, что завершит сезон в «Скандиччи»

Чемпионка мира 2010 года, двукратная чемпионка Европы (2013, 2015) доигровщица Татьяна Кошелева, которая в сезоне-2018/19 выступала за бразильский клуб «Рексона-Сеск», подтвердила, что завершит сезон в чемпионате Италии, где будет выступать за «Скандиччи».

«Скорость и темп современной жизни совершенно невероятны. Перелёт из одного полушария в другое, смена часовых поясов и погоды… Почти адаптировалась в новой реальности и сейчас с радостью могу сообщить, что этот мой игровой сезон продолжу в итальянской команде „Савино дель Бене Скандиччи“! Я очень рада, что впереди меня ждёт ещё один плей-офф.

Спасибо команде за тёплую встречу и за то, что чувствую себя здесь так, как будто была в этом составе с самого начала. Удачи нам всем, и вперёд, „Скандиччи“!» — написала Кошелева на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Татьяны Кошелевой.