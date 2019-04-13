Бутько: журналисты накрутили противостояние Леона и Казани, от этого был ажиотаж

Капитан волейбольного клуба «Зенит» (Казань) Александр Бутько рассказал, как российской команде удалось пройти итальянскую «Перуджу» и выйти в финал Лиги чемпионов.

«Что сказал команде Владимир Алекно после того, как всё завершилось? Ничего особенного. Поблагодарил за хорошую работу, за отдачу. Когда спортсмены приходят в казанский «Зенит», они понимают для чего. Приятно было выиграть у «Перуджи», но не более того. Движемся дальше.

Ничего особенного не случилось. Просто полуфинал Лиги чемпионов. Но все журналисты накрутили противостояние Леона и Казани, от этого был ажиотаж. Конечно, не сказать, что это рядовые матчи, но точно не главные. Нам ещё предстоит важнейшая игра через месяц.

Думаю, всё придавало мотивации и настроя перед матчами. Во время игр уже не думаешь, кто против тебя стоит, Леон или кто-то другой. Просто делаешь всё, чтобы твоя команда победила. Во время матча не думаешь кому-то что-то доказать. Конечно, всё это способствовало нашему настрою, но в играх на это внимания не обращаешь.



Перед началом сезона все понимали, что мы на какой-то стадии всё равно сойдёмся. Они не поехали на клубный чемпионат мира, а мы поехали не в лучших кондициях и уступили «Чивитанове». В плане доказательств, возможно, каждый ставил определённые цели и, наверное, что-то доказал. Опять же, это всего лишь полуфинал для команды, которая завоевала уже шесть титулов в Лиге чемпионов, причём четырежды подряд.

Леон отыграл в Казани четыре сезона, взял 16 титулов из 19 возможных. Попрощался с командой так, как многие хотели бы попрощаться. Но можно играть и без него. Наверное, «Зенит» не такой мощный, как в прошлом сезоне, но для остальных это же интереснее. Мяч в матчах с нами теперь держится подольше. А у нас акценты поменялись. Мы играем в более техничный волейбол, а не силовой. Наличие Леона заставляет тебя думать немного иначе, если говорить о тактике. Даже в ущерб другим волейболистам. Для такого творца-связующего, как Лучано де Чекко, это немного сложновато. Такие люди не привыкли использовать одного игрока в качестве главного оружия. Я отыграл с Леоном три года и прекрасно знаю его возможности. Он и в одиночку может решить игру. Но в матчах с нами, на мой взгляд, он сыграл не так сильно, как от него ждали", — сказал Бутько в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Бурову.