«Не надо петь «Зениту» дифирамбы». Победу над «Перуджей» не стоит переоценивать

Леон как Роналду в волейболе, но это создаёт проблемы. «Зенит» про своего бывшего лидера в игре забыл, потому и вышел в финал.

Казанский «Зенит» по итогам потрясающего полуфинального противостояния пробился в финал волейбольной Лиги чемпионов, преградив путь мощнейшей итальянской «Перудже» и своему бывшему лидеру Вильфредо Леону. О том, как удалось победить в тяжелейших играх, «Чемпионату» рассказал капитан казанской команды связующий Александр Бутько.

На Берлин! «Зенит» победил Леона и «Перуджу» в «Звёздных войнах» Казанский клуб вновь сыграет в финале ЛЧ, а вот бывший лидер российского клуба посмотрит на решающий матч в лучшем случае с трибуны.

«Не рядовые матчи, но точно не главные»

— Что сказал команде Владимир Алекно после того, как всё завершилось?

— Ничего особенного. Поблагодарил за хорошую работу, отдачу. Когда спортсмены приходят в казанский «Зенит», они понимают, для чего. Приятно было выиграть у «Перуджи», но не более того. Движемся дальше.

— Сейчас все эмоции после «Перуджи» угасли?

— Конечно! Да и ничего особенно не случилось. Просто полуфинал Лиги чемпионов. Но все журналисты накрутили противостояние Леона и Казани, от этого был ажиотаж. Конечно, не сказать, что это были рядовые матчи, но точно не главные. Нам ещё предстоит важнейшая игра через месяц.

— В концовке первого сета вы то ли сами неудачно приземлились, то ли после столкновения с Артёмом Вольвичем. Не было риска продолжать матч?

— Ничего страшного не произошло. Немного подвернул ногу, но мне это не помешало играть. Сразу после приземления была острая боль, но уже секунд через 10 понял, что смогу продолжить. По сравнению с октябрьской травмой, когда я так же подвернул голеностоп, можно сказать, вообще ничего не случилось. Расходился, размял голеностоп и вновь на площадку. Сейчас готовлюсь к следующему матчу в обычном режиме.

— Вы сказали, что это были не обычные матчи, но и не главные. Присутствие Леона на другой стороне площадке придавало мотивации?

— Думаю, всё придавало мотивации и настроя перед матчами. Во время игр ты уже не думаешь, кто там против тебя стоит, Леон или кто-то другой. Ты просто делаешь всё, чтобы твоя команда победила. Во время матча ты не думаешь, чтобы кому-то что-то доказать. Конечно, всё это способствовало нашему настрою, но в играх на это внимание не обращаешь.

Перед началом сезон все понимали, что мы на какой-то стадии всё равно сойдёмся. Они не поехали на клубный чемпионат мира, а мы поехали не в лучших кондициях и уступили «Чивитанове». В плане доказательств, возможно, каждый ставил для себя определённые цели и, наверное, что-то доказал. Опять же, это всего лишь полуфинал для команды, которая завоевала уже шесть титулов в Лиге чемпионов, причём четыре подряд.

«Вербуля, лимончелло после игры!» Леон вернулся проставляться или побеждать? Вильфредо Леон вернулся в Казань, где попытается выбить бывшую команду и настоящих друзей из Лиги чемпионов. Но в «Зените» есть свои герои.

— Были разговоры, что без Леона «Зенит» уже не будет столь же мощным.

— Леон отыграл в Казани четыре сезона, взял 16 титулов из 19 возможных. Попрощался с командой так, как многие хотели бы попрощаться. Но можно играть и без него. Наверное, «Зенит» не такой мощный, как в прошлом сезоне, но для остальных это же интереснее. Мяч в матчах с нами теперь держится подольше. А у нас акценты поменялись. Мы играем в более техничный волейбол, а не в силовой. Наличие Леона заставляет тебя думать немного иначе, если говорить о тактике. Даже в ущерб другим волейболистам. Для такого творца-связующего, как Лучано де Чекко, это немного сложновато. Такие люди не привыкли использовать одного игрока в качестве главного оружия. Я отыграл с Леоном три года и прекрасно знаю его возможности. Он и в одиночку может решить игру. Но в матчах с нами, на мой взгляд, он сыграл не так сильно, как от него ждали.

«Не стоит петь «Зениту» дифирамбы»

— Наличие Леона – проблема для связующего? Играть только на него сложно, не играть – странно.

— В какой-то степени да. Но в любом игровом виде спорта есть лидеры, на которых играет команда, от которых ждут результата. В том же футболе любая команда с Криштиану Роналду в составе просто обязана искать его на поле, находить и доверять решать моменты. Леона можно сравнить с Роналду, он если не лучший, то один из лучших в мире. И ты не можешь об этом не думать. Иногда даже тренеры на тренировках говорили, что не стоит задумываться в эпизодах, а тот уже решит. Такие моменты действительно были. В ключевые моменты мы так и играли. Сейчас всё иначе. Признаюсь, тот волейбол, в который «Зенит» играет сейчас, мне нравится больше. Получаешь больше удовольствия от игры, потому что чувствуешь, как каждый человек приносит вклад в общее дело. Радуемся каждой тренировке и каждой игре.

Леон, с кем ты? Победа в волейбольной супербитве — за россиянами! Бывший король Казани был бледной тенью самого себя. Зато его преемник чуть не убился, но притащил «Зенит» к победе над «Перуджей».

— «Зенит» отлично начал первый сет, но проиграл его. Что случилось в тот момент?

— Ничего не случилось. Леон просто немного прижал нас подачей, им удалось сравнять счёт. Нервозный был старт. «Перуджа», как и ожидалось, отдала нам инициативу. А мы немного с этим не справились. Это была наша ошибка. Нужно было второй скрипкой начинать. «Перуджа» не справилась со статусом фаворита, в котором долгие годы были мы. Это всё время довлело над нами, а теперь придавило их. Обе игры, по большому счёту, прошли очко в очко. В матче равных команд результат определяли нюансы. Игры были нервные, всё решалось в концовках.

— То, что вы так часто задействовали Артёма Вольвича, планировали на тактическом разборе?

— Чтобы задействовать первый темп, нужна определённая ситуация. «Перуджа» очень сильная команда, основное оружие которой – подача. За счёт этого компонента они лидируют в чемпионате Италии, используют его на все сто. Нам отчасти повезло в матчах с ними, что тот же Леон обе игры ходил по площадке, искал свою подачу. Если бы она у него летела, как в матчах за «Зенит», нам пришлось бы сложнее. Первый темп мы иначе задействовали в двух матчах.

В Италии больший акцент делался на края, поскольку центральные «Перуджи» очень внимательно следили за первым темпом. В первой партии второго матча я почти не отдавал в центр, а соперники практически бросили наш первый темп, сконцентрировались на Максе Михайлове и Мэтте Андерсоне. После первого сета поговорили с Владимиром Романовичем, Алексеем Вербовым и решили сделать акцент на первый темп. И не прогадали. Три последующих партии наш первый темп доминировал. Мы просто вовремя перестроились. Нужно быть готовым к тому, что не всё задуманное получится, и тогда включать другие варианты.

— Теперь всё внимание на чемпионат России?

— Безусловно. Нужно переключаться на матч с Уфой. Все команды крепкие, легко никому не будет. Сейчас не стоит петь «Зениту» какие-то дифирамбы, тем более мы ещё ничего не выиграли. Будем идти шаг за шагом.