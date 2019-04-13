Карполь — о победе над «Динамо»: искренне рад за девочек, что всё получилось!

Главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь прокомментировал победу в первом полуфинальном матче чемпионата России с московским «Динамо». В гостевой встрече «Уралочка» выиграла со счётом 3:2 (23:25, 25:23, 25:23, 19:25, 15:11).

«Мы всегда настраиваемся только на победу. Во всякой игре бывают взлёты и падения. Просто не всегда получается. Но сегодня я искренне рад за девочек, что всё получилось! Порадовала ли Парубец? Были и провалы, но в целом, конечно, порадовала!» – приводит слова Карполя пресс-служба «Динамо».

Ответная встреча серии до двух побед состоится 17 апреля на площадке уральских волейболисток.

В матчах предварительного этапа национального первенства соперники обменялись победами (3:1, 0:3).